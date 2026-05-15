basilicata 5 spiagge mantengono le bandiere blu per il 2026

In Basilicata, cinque spiagge hanno ricevuto anche per il 2026 il riconoscimento delle Bandiere Blu, assegnato ogni anno sulla base di rigorosi controlli ambientali. Le località interessate hanno superato verifiche riguardanti la qualità delle acque, la gestione sostenibile e i servizi offerti ai turisti. Le procedure di valutazione sono state effettuate da una commissione internazionale, che ha esaminato i parametri ambientali e infrastrutturali di ciascuna spiaggia. I risultati sono stati comunicati ufficialmente nelle ultime settimane.

? Domande chiave Quali sono le cinque località lucane che hanno ottenuto il premio? Come hanno fatto i comuni a superare i severi controlli ambientali? Perché Marina di Policoro è stata scelta come rappresentante regionale? Cosa garantisce la sicurezza delle acque per le famiglie in estate??? In Breve Criteri Fee includono depurazione acque, raccolta differenziata, piste ciclabili e arredo urbano. Marina di Policoro rappresenta la regione per i parametri di qualità ambientale. Totale bandiere bl . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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