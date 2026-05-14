Bandiere blu 2026 | le spiagge del Brindisino mantengono il primato di qualità

Le spiagge del brindisino si confermano anche per il 2026 con le Bandiere Blu, attestandosi come tra le località più apprezzate in Italia per la qualità delle acque e dei servizi offerti. La conferma arriva dopo le verifiche di enti certificatori che, anche quest’anno, hanno riconosciuto il rispetto di standard elevati nelle aree balneari della zona. La spiaggia di riferimento, tra le più premiate, si distingue per l’attenzione alla tutela ambientale e alla sostenibilità delle infrastrutture.

BRINDISI - Il Brindisino si conferma come uno dei territori più virtuosi d'Italia nella gestione sostenibile del patrimonio costiero. A livello nazionale, le località premiate aumentano di undici unità rispetto al 2025: i nuovi ingressi sono 14, mentre tre Comuni escono dall'elenco. Con Fasano. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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