In Emilia-Romagna, quest'anno, alcune spiagge hanno ottenuto nuovamente la Bandiera Blu, riconoscimento assegnato per la qualità delle acque e dei servizi offerti. Tra queste, Rimini si distingue per aver riconquistato il vessillo. La cerimonia di consegna si è svolta recentemente, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni locali e di associazioni ambientali. L'assegnazione riguarda diverse località lungo la costa, che si sono impegnate in interventi di miglioramento ambientale e di gestione delle spiagge.

Nel bel mezzo di una primavera che ha saputo già regalare un primo assaggio d’ estate, almeno durante gli ambiti ‘ponti’ del 25 aprile e 1° maggio, i tempi sono maturi per annunciare i primi verdetti di stagione: già, perché è stato assegnato questa mattina il vessillo delle Bandiere Blu, importante riconoscimento attribuito, a cadenza annuale, alle migliori località turistiche e balneari disseminate nelle regioni italiane. I criteri in base ai quali viene conferito l’ambito premio sono stati decisi dalla Fee (Fondazione per l’educazione ambientale, ong internazionale con sede a Copenhagen) nel 1987 e riguardano svariati aspetti, dalla pulizia delle spiagge a quella delle acque, dall’accuratezza della raccolta differenziata alla molteplicità dei servizi offerti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spiagge più belle, le Bandiere Blu 2026 in Emilia-Romagna: Rimini riconquista il vessillo

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