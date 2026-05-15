Barre training e zumba+lift L’allenamento cambia volto

Da quotidiano.net 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A RiminiWellness si sono presentate nuove modalità di allenamento che combinano discipline diverse, come le barre training, la zumba e il lift. Queste novità mostrano come il settore del benessere si stia evolvendo, introducendo esercizi ibridi e metodi innovativi per praticare attività fisica. La manifestazione ha offerto un'anteprima di tendenze che mirano a rendere più variegata e coinvolgente l’esperienza di allenarsi, rispondendo alle esigenze di un pubblico sempre più interessato a nuove forme di movimento.

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Le novità di RiminiWellness raccontano un wellness in evoluzione, con discipline ibride e nuovi modi di vivere l’ allenamento. Tra i format più attesi c’è BodyPump Heavy di Les Mills, evoluzione della celebre formula che introduce carichi più intensi e un lavoro focalizzato su forza e ipertrofia, mantenendo l’energia collettiva che ne ha fatto un riferimento globale. Debutta Barre Training Evolution, il programma firmato FIF che reinterpreta il lavoro alla sbarra integrando Pilates, functional training e Reformer in un sistema fluido dedicato a postura, controllo e stabilità. Anche il mondo della dance fitness muta con Zumba + Lift, la nuova proposta firmata Beto Perez che combina sequenze cardio e lavoro con i pesi in un allenamento dinamico e ritmato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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