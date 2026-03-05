Rimmel London presenta il nuovo Thrill Seeker Mega Lift Extreme Volume & Lift Mascara

Rimmel London ha annunciato il lancio del nuovo mascara Thrill Seeker Mega Lift, studiato per offrire volume e sollevamento alle ciglia. Il prodotto promette di intensificare lo sguardo, con una formula che mira a valorizzare le ciglia in modo evidente. La presentazione avviene attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sul packaging o sulle caratteristiche tecniche.

Le ciglia sono pronte al decollo con il nuovo Thrill Seeker Mega Lift Extreme Volume & Lift Mascara di Rimmel London. Questo mascara volumizzante e liftante, effetto gravity-defying, offre fino a 6 volte più volume visibile rispetto alle ciglia al naturale. Un effetto lifting immediato, visibile da ogni angolazione. Grazie alla nuova tecnologia di formula, Thrill Seeker Mega Lift Mascara è arricchito con un blend ibrido di cere dure e morbide che garantisce volume leggero e senza peso. La texture cremosa e ultra-leggera, combinata con il nuovo scovolino, assicura la massima capacità liftante. È possibile ottenere fino a 28 gradi di curvatura delle ciglia. 🔗 Leggi su 361magazine.com

