Barilla a Tuttofood oltre 4.000 piatti di pasta serviti e uno stand che celebra persone e prodotti

A Tuttofood, l'azienda ha servito oltre 4.000 piatti di pasta, offrendo ai visitatori un assaggio della sua produzione. Lo stand allestito ha presentato una varietà di prodotti e ha dedicato spazio a persone coinvolte nel processo produttivo. La manifestazione si è conclusa con soddisfazione, sottolineando l'impegno dell'azienda nel settore alimentare. Durante l'evento, sono stati organizzati momenti di degustazione e incontri con i rappresentanti dell'azienda stessa.

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Milano, 15 mag. (AdnkronosLabitalia) - Si chiude con grande entusiasmo la partecipazione di Barilla a Tuttofood 2026, quattro giornate in cui lo stand del Gruppo si è trasformato in uno spazio aperto di incontro, racconto e condivisione, capace di accogliere decine di migliaia di visitatori provenienti dall'Italia e dall'estero. Al centro dell'esperienza, il cibo come linguaggio universale di convivialità: oltre 4.000 piatti di pasta sono stati preparati e serviti durante la manifestazione, dando vita a momenti di degustazione e dialogo che hanno coinvolto professionisti del settore, partner e consumatori. Un percorso pensato per raccontare non solo i prodotti, ma anche la cultura del buon cibo e il valore delle persone che ogni giorno contribuiscono a costruirla. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Barilla, a Tuttofood oltre 4.000 piatti di pasta serviti e uno stand che celebra persone e prodotti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Fiere, a Tuttofood la risposta di Barilla ai nuovi trend alimentari Barilla a Tuttofood: innovazione e sostenibilità per il futuro food? Domande chiave Come influisce la collaborazione con la Formula 1 sulla cottura della pasta? Quali nuovi ingredienti vegetali stanno cambiando il... A Tuttofood in migliaia allo stand Barilla, serviti 4mila piatti di pastaAl centro dell'esperienza il cibo come linguaggio universale di convivialità. Si è trasformata in uno spazio aperto di incontro, racconto e condivisione la partecipazione del Gruppo Barilla a Tuttofoo ... ansa.it Barilla a Tuttofood 2026: nuove texture, bakery proteica e sostenibilità di filieraBarilla a Tuttofood 2026 con nuove paste al bronzo, bakery proteica e snack innovativi, tra sostenibilità di filiera e collaborazione con Formula 1®. horecanews.it