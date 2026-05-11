A Tuttofood, la nota azienda alimentare presenta le sue novità in risposta ai recenti cambiamenti nei gusti e nelle preferenze dei consumatori. Sono stati mostrati nuovi formati e texture che offrono interpretazioni innovative della pasta, adattandosi alle tendenze emergenti nel settore alimentare. La manifestazione si svolge a Roma e si concentra sulle innovazioni nel campo dell’alimentazione e dei prodotti di largo consumo.

Roma, 11 mag. (AdnkronosLabitalia) - Nuovi formati e texture che reinterpretano la pasta in chiave contemporanea, proposte bakery pensate per accompagnare ogni momento della giornata con gusto ed equilibrio: Barilla porta a Tuttofood 2026 (11–14 maggio) una visione del cibo che unisce gusto, innovazione e attenzione nutrizionale, in risposta all'evoluzione degli stili di vita. Le novità raccontano un modo di fare impresa che coniuga qualità, passione e responsabilità e ha confermato Barilla prima azienda food al mondo per reputazione per il terzo anno consecutivo e al 9° posto assoluto secondo il Global RepTrak 100. A Tuttofood, il mondo di Barilla prende forma in uno spazio espositivo di oltre 300m2 pensato come luogo di incontro e convivialità.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fiere, a Tuttofood la risposta di Barilla ai nuovi trend alimentari

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