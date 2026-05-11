Barilla a Tuttofood | innovazione e sostenibilità per il futuro food

Durante l’evento Tuttofood, un'azienda di produzione alimentare ha presentato le sue recenti iniziative nel settore, puntando su innovazione e sostenibilità. Sono state poste alcune domande sulle influenze della collaborazione con la Formula 1 sulla preparazione della pasta. Si è anche discusso dei nuovi ingredienti vegetali utilizzati nei biscotti, in particolare riguardo alle modifiche nel loro profilo nutrizionale.

? Domande chiave Come influisce la collaborazione con la Formula 1 sulla cottura della pasta?. Quali nuovi ingredienti vegetali stanno cambiando il profilo nutrizionale dei biscotti?. Come viene gestito l'impatto ambientale attraverso il packaging e l'energia?. Perché le eccedenze esposte a Tuttofood finiranno a Banco Alimentare?.? In Breve 48% consumi elettrici coperti da fonti rinnovabili con investimenti in fotovoltaico.. Oltre 70% packaging biologico e 95% proveniente da filiere certificate.. Eccedenze espositive donate a Banco Alimentare al termine della fiera.. Nuovi biscotti Grancereale Protein+ con 16% di proteine vegetali.. Lunedì...🔗 Leggi su Ameve.eu

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