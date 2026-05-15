Nella sfida tra Bari e Sudtirol, si segue l’andamento dei playout con la squadra di casa che deve segnare un gol in più rispetto all’avversario nei due incontri complessivi. La partita di andata si disputa in casa del Bari, che cerca di ottenere un risultato favorevole per mantenere la speranza di salvezza. La squadra ospite, invece, punta a mantenere il vantaggio accumulato e a chiudere la serie con un risultato positivo.

Bari-Sudtirol, atto primo. Il Bari in casa deve costruire la salvezza: ha bisogno di fare un gol in più del Sudtirol nell'arco dei 180 minuti dei playout. In caso di parità nei due match, sarà la squadra altotesina a raggiungere la permanenza aritmetica in Serie B. In un San Nicola con oltre 25mila spettatori l'atto primo sembra già decisivo per i biancorossi. Bari-Sudtirol diretta 11' Casiraghi su punizione: vola Cerofolini. 8' Ammonito Merkaj. 7' Partita equilibrata anche nella ripresa. 4' Il Bari chiede un calcio di rigore per un calciatore giù in area. Espulso Di Cesare dalla panchina per proteste. 3' Rao va via sulla sinistra: gran gioca, poi guadagna un corner. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Bari-Sudtirol diretta: Rao pericoloso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Bari-Sudtirol diretta: inizia la partita

Leggi anche: Bari-Sudtirol diretta: fine primo tempo

DIRETTA | Bari Sudtirol (risultato 0-0) video streaming tv: brividi Casiraghi! (playout Serie B 15 maggio)Diretta Bari Sudtirol streaming video tv, oggi 15 maggio 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live dell’andata del playout di Serie B. ilsussidiario.net

Bari-Sudtirol: diretta live e risultato in tempo realeDiretta di Bari-Sudtirol del 15 maggio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita dei playout di Serie B ... calciomagazine.net