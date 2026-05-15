Bari-Sudtirol diretta | fine primo tempo

Si è concluso il primo tempo della sfida tra Bari e Sudtirol, valida per i playout. La squadra di casa cerca di ottenere un risultato favorevole per la salvezza, che si decide in due incontri complessivi di 180 minuti. I biancorossi devono segnare almeno un gol in più rispetto agli avversari per avere chance di evitare la retrocessione. La partita riprenderà nel secondo tempo con l’obiettivo di ottenere un risultato utile in vista del ritorno.

Bari-Sudtirol, atto primo. Il Bari in casa deve costruire la salvezza: ha bisogno di fare un gol in più del Sudtirol nell'arco dei 180 minuti dei playout. In caso di parità nei due match, sarà la squadra altotesina a raggiungere la permanenza aritmetica in Serie B. In un San Nicola con oltre 25mila spettatori l'atto primo sembra già decisivo per i biancorossi. Bari-Sudtirol diretta 47' Fine primo tempo. 43' Risponde Pagano: palla sull'esterno della rete. 39' Sudtirol pericoloso su punizione con Casiraghi. 30' Assordante il tifo del San Nicola. 29' Moncini cerca un dribbling di troppo al limite dell'area di rigore. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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