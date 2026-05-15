Bari-Sudtirol diretta | meglio gli ospiti

Nel primo atto dei playout tra Bari e Sudtirol, la squadra di casa si trova nella posizione di dover conquistare la salvezza, con l’obiettivo di segnare più gol rispetto agli ospiti nei 180 minuti complessivi. La sfida si gioca in una cornice di tensione, con entrambe le formazioni determinate a ottenere il risultato favorevole. La partita si svolge sul campo del Bari, che cerca di mettere pressione sulla squadra in visita, con lo sguardo rivolto al successo complessivo della doppia sfida.

Bari-Sudtirol, atto primo. Il Bari in casa deve costruire la salvezza: ha bisogno di fare un gol in più del Sudtirol nell'arco dei 180 minuti dei playout. In caso di parità nei due match, sarà la squadra altotesina a raggiungere la permanenza aritmetica in Serie B. In un San Nicola con oltre 25mila spettatori l'atto primo sembra già decisivo per i biancorossi. Bari-Sudtirol diretta 33' Piscopo allontana sulla linea dopo un traversone che colpisce la traversa. 30' Cuni e De Pieri per Moncini e Maggiore nel Bari. 26' Ammonito Piscopo. 22' Pecorino dal limite: para Cerofolini. 16' Dentro Artioli e Braunoder, fuori Esteves e Pagano. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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