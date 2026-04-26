Sampierana-Ars et Labor 1-2 | fine primo tempo Intanto il Mezzolara pareggia - DIRETTA e VIDEO

Alle 15.30 si è disputata la partita tra Sampierana e Ars et Labor, con il primo tempo concluso sul punteggio di 1-2 in favore degli ospiti. Nel frattempo, il Mezzolara ha pareggiato la sua partita. La sfida tra Sampierana e Ars et Labor potrebbe avere ripercussioni significative sulla corsa alla promozione, che si decide in questa fase del campionato. La partita è stata seguita in diretta e disponibile anche in video.