Bari vs Sudtirol andata finale playout Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Si gioca l’andata della finale di playout di Serie B 20252026 tra Bari e Sudtirol. La partita si svolge in Puglia e rappresenta il primo dei due incontri decisivi per stabilire quale squadra manterrà la categoria. In questa fase, i padroni di casa devono vincere per evitare di essere superati dal risultato complessivo, che al momento favorisce gli ospiti in caso di pareggio. Le probabili formazioni sono state annunciate e la partita sarà visibile in diretta.

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Gara valida per la finale di andata playout Serie B 20252026. I pugliesi hanno l’obbligo di vincere, poichè un pareggio complessivo favorirebbe gli altoatesini. Bari vs Sudtirol si giocherà venerdì 15 maggio 2026 alle ore 20 presso lo stadio San Nicola. BARI VS SUDTIROL: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I pugliesi puntano ad essere aggressivi davanti al proprio pubblico, obbligati a vincere e motivati dalle ultime due vittorie consecutive che hanno ridato morale. La squadra di Longo arriva sicuramente in crescita a questo fondamentale appuntamento stagionale. Gli altoatesini sono tornati in zona playout dopo il pareggio interno con la Juve Stabia.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Bari vs Sudtirol, andata finale playout Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sudtirol vs Venezia, ventisettesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Leggi anche: Reggiana vs Sudtirol, ventottesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Temi più discussi: Dove vedere Bari-Sudtirol in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Playout Serie B Bari-Sudtirol, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Serie B playout: il Südtirol si prepara alla doppia sfida contro il Bari; Il Bari espugna Catanzaro ma non basta: biancorossi ai playout contro il Sudtirol. Pronostico Bari-Sudtirol, si salvi chi può: occasione unica per i GallettiBari-Sudtirol è una partita valida per i playout di Serie B e si gioca venerdì alle 20:00: notizie, formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it Verso Bari-Sudtirol: le possibili mosse di Longo, tra dubbi di modulo e uomini chiaveIl Bari si avvicina alla gara d’andata dei play-out contro il Südtirol con la consapevolezza di essere arrivato al punto più delicato della stagione. tuttobari.com