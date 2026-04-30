Bari Med Marathon torna la gara dedicata ai popoli del Mediterraneo | sport e solidarietà a Pane e Pomodoro

La Bari Med Marathon torna per la quinta volta e si svolgerà nella zona di Pane e Pomodoro. L'evento è dedicato ai popoli del Mediterraneo e combina sport e solidarietà. La manifestazione rappresenta un appuntamento importante nel calendario di eventi sportivi della regione e richiama ogni anno molti partecipanti provenienti da diverse aree. La gara si inserisce tra gli investimenti locali nel settore del turismo sportivo, che ha visto un aumento di interesse negli ultimi anni.

Torna la Bari Med Marathon per la sua quinta edizione, uno degli eventi di punta su cui la Puglia ha scelto di investire per rafforzare il turismo sportivo, un settore capace di richiamare ogni anno migliaia di atleti e appassionati.Inserita nel calendario dei Grandi Eventi Turismo.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Correre in nome della solidarietà: torna la Diabetes Marathon tra sport, prevenzione e cuoreDomenica 19 aprile la città di Forlì darà il via alla tredicesima edizione di Diabetes Marathon, la manifestazione di solidarietà e sensibilizzazione... A Pane e Pomodoro l'evento per la partenza della Flotilla 2026: 13 ore di musica e solidarietàUna maratona tra dj set, talk, collegamenti e interventi pubblici, per sostenere la missione umanitaria e mantenere alta l’attenzione su Gaza Una... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Bari med marathon; Bari Med Marathon, sul lungomare torna la corsa dei paesi del Mediterraneo: Sport e solidarietà - VIDEO; Bari, presentata la Med Marathon 2026 dall’1 al 3 maggio; Bari Med Marathon 2026 — Risultati e Classifica. Bari Med Marathon 2026: turismo sportivo e 33 Paesi alla quinta edizione dell’evento internazionaleBARI - La Bari Med Marathon si conferma sempre più come un evento di riferimento per il turismo sportivo e per la promozione del territorio pugliese. Alla sua quinta edizione, la manifestazione porter ... giornaledipuglia.com La Med Marathon torna a Bari: l'edizione 2025 dedicata alla Grecia. In arrivo atleti da 32 PaesiLa Med Marathon torna a Bari: dal 23 al 25 maggio il capoluogo pugliese ospiterà atleti provenienti da 32 paesi diversi. I runner arriveranno principalmente dalla Grecia e dalla Francia, ma anche ... bari.repubblica.it Bari med marathon https://www.corrierepl.it/2026/04/29/bari-med-marathon/ Bari Med marathon. Atleti di 33 paesi iscritti all’ evento sportivo. Una manifestazione sempre più internazionale Bari Med Marathon si conferma, alla sua quinta edizione, uno deg Del - facebook.com facebook A Bari la Med Marathon 2026 unisce corsa, turismo e progetti di solidarietà internazionale x.com