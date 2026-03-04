Baracche e degrado nell' area verde abbandonata | scatta lo sgombero della Polizia Locale

La Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina ha avviato un’operazione di sgombero in un’area verde abbandonata, dove sono presenti baracche e condizioni di degrado. Le squadre hanno effettuato un intervento nelle ultime ore per rimuovere le strutture abusive e ripristinare la sicurezza dell’area. L’operazione si inserisce in un’attività di controllo volta a contrastare il degrado nelle zone pubbliche della regione.

L'area era diventata teatro di segnalazioni da parte dei cittadini, con denunce per spaccio, bivacchi e occupazioni di fortuna Continuano le operazioni antidegrado condotte dal Comando della Polizia Locale dell'Unione della Romagna Faentina. Nella giornata di oggi, mercoledì, gli agenti di via Baliatico hanno portato a termine un intervento di sgombero e successivo smantellamento dei rifugi di fortuna nella zona di San Rocco, tra via Frontali e via Ravegnana, nell'area verde attigua all'ex cantina Zanzi. Negli ultimi anni quest'area privata, la cui destinazione è ancora incerta, sarebbe stata oggetto di abbandono e degrado urbano, diventando teatro di numerose segnalazioni da parte di residenti e cittadini.