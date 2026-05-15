A Bari, sono in programma l’installazione di nuovi cassonetti intelligenti che interesseranno i quartieri Murat, Libertà e San. Complessivamente, verranno posizionati 231 nuovi contenitori per la raccolta dei rifiuti, dopo aver già previsto interventi simili nel quartiere Madonnella. La presenza di questi cassonetti potrebbe comportare la riduzione di oltre 300 posti auto nelle zone coinvolte. La scelta di intervenire con questo tipo di contenitori mira a migliorare la gestione dei rifiuti urbani.

Dopo Madonnella, i cassonetti intelligenti arriveranno al quartiere Murat e al Libertà di Bari. In totale sono 231 le postazioni da installare nei quartieri Murat, Libertà e San Nicola rientranti nel lotto 2 del progetto. Come già avvenuto per il lotto 1 che ha riguardato Madonnella, si procederà per fasi: rilascio autorizzazioni preliminari e propedeutiche alla fase di cantiere; installazione operativa delle nuove isole ecologiche; consegna chiavi di accesso alle utenze; avvio utilizzo nuove isole e monitoraggio dati. Nei giorni scorsi si è conclusa la conferenza dei servizi, e dopo aver ricevuto tutti i pareri di tutti gli attori in campo, sono state decise le planimetrie relative al posizionamento delle nuove aree ecologiche per depositare i rifiuti. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Bari, in arrivo nuovi cassonetti intelligenti: a rischio oltre 300 posti auto

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