In arrivo a Bari 51 cassonetti intelligenti | la mappa delle installazioni tra Madonnella e Umbertino

A Bari, nei quartieri Madonnella e Umbertino, a partire dalla primavera saranno installati 51 cassonetti intelligenti. Questa operazione coinvolge diverse strade e zone di interesse, con l’obiettivo di migliorare la gestione dei rifiuti in città. Le installazioni si svolgeranno nel corso dei prossimi mesi, coinvolgendo le aree di competenza comunale.

Il numero dei contenitori sarà inferiore a quelli attuali perchè consentirà una maggiore capienza di conferimento. In questa maniera si potranno recuperare diversi posti per parcheggiare le auto In primavera cominceranno le installazioni dei primi 51 cassonetti intelligenti nei quartieri Madonnella e Umbertino di Bari. Il primo gruppo rientra in una più ampia fornitura che vede 282 postazioni da collocare in numerose zone centrali del capoluogo pugliese, tra cui Murat e Libertà, per un finanziamento complessivo di 3,4 milioni di euro con fondi Pnrr e Pon Metro Plus. Le postazioni saranno collocate a margine della corsia di marcia destinata ai veicoli, anche in sostituzione di quelle già esistenti: il numero dei cassonetti sarà inferiore a quelli attuali perchè consentirà una maggiore capienza di conferimento. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Cassonetti intelligenti per i quartieri Umbertino e Madonnella: Amiu lavora al piano per le 51 postazioniSono complessivamente 51 e saranno distribuiti per le strade dei quartieri Madonnella e Umbertino.

In primavera a Bari i cassonetti intelligenti: "Sessanta postazioni a Madonnella"La primavera porterà, nelle zone più centrali di Bari, i nuovi cassonetti ‘intelligenti’ per la raccolta dei rifiuti, anche differenziati.

