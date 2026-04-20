A Bari arrivano i nuovi cassonetti intelligenti | si apriranno con l' app o la tessera Ecco come funzionano

A partire dalla notte tra oggi e domani, a Bari, inizierà l’installazione dei primi cassonetti intelligenti nelle zone di Madonnella e dell’Umbertino. Questi nuovi contenitori si apriranno tramite un'app dedicata o con una tessera apposita. L’obiettivo è migliorare la gestione dei rifiuti attraverso un sistema più tecnologico e automatizzato. La sostituzione dei cassonetti tradizionali con quelli smart interesserà diverse aree della città nei prossimi mesi.

Prenderà il via da domani notte, a Madonnella e nell'Umbertino, l'installazione dei primi 'cassonetti intelligenti' per la raccolta differenziata. Si tratta di 51 postazioni in tutto, parte della più ampia fornitura di 282 isole ecologiche acquistate dal Comune con fondi Pnrr e Pon Metro plus.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Sensori per carico e scarico. Arrivano 80 stalli intelligenti. Si cerca posto con la appUna logistica urbana più ordinata, meno traffico inutile e strumenti digitali a supporto di chi lavora ogni giorno nelle consegne. Rifiuti: a Marina arrivano altri cassonetti intelligenti per la raccolta differenziataSi amplia la rete cittadina servita dal sistema di raccolta con cassonetti stradali informatizzati, estendendosi anche alla zona di via da... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: A Bari arrivano i cassonetti intelligenti: i primi 51 entro aprile, ecco come funzioneranno; Domenica 19 aprile la Deejay Ten arriva a Bari per la seconda tappa dell'edizione 2026 della grande corsa itinerante non agonistica ideata da Linus; La truffa della tassa rifiuti arriva anche a Bari. Il Comune: Non aprite il link della Tari; Sicurezza stradale, parte la nuova campagna. A Bari arrivano etilometri hi-tech. Bari, arrivano i cassonetti intelligenti: al via il nuovo sistema di raccolta rifiutiBARI - Presentato questa mattina a Bari, nella sala giunta di Palazzo della Città, l’avvio del nuovo servizio di raccolta differenziata su strada con l’installazione dei primi 51 cassonetti intelligen ... giornaledipuglia.com A Bari arrivano i cassonetti intelligenti: i primi 51 entro aprile, ecco come funzionerannoEntro aprile saranno sistemati i primi 51 cassonetti intelligenti a Madonnella e nella zona dell’Umbertino. Entra nel vivo il progetto di Amiu e Comune per dotare i quartieri centrali di ... quotidianodipuglia.it Arrivano col sole in fronte oggi e li aspetta una gran bella giornata a Bari - facebook.com facebook