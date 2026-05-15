Nelle ultime ore, i Carabinieri hanno eseguito un'operazione che ha portato alla chiusura di 13 aziende tra Bari e la provincia BAT, con multe complessive di circa 450.000 euro. Tra queste, otto aziende sono state sospese immediatamente a causa di gravi irregolarità riscontrate nei loro ambienti di lavoro. Sono state identificate numerose persone impiegate senza un contratto regolare, grazie a controlli approfonditi effettuati sul campo. L’intervento si inserisce in una più ampia azione di verifica delle condizioni lavorative e delle norme di sicurezza.

? Domande chiave Quali gravi mancanze hanno causato la chiusura immediata di otto aziende?. Come sono stati individuati i lavoratori impiegati senza contratto regolare?. Perché i cantieri e le campagne sono i settori più colpiti?. Chi sono i responsabili delle lacune sulla sicurezza nei luoghi di lavoro?.? In Breve Controllo su 124 lavoratori tra Bari e provincia di Barletta-Andria-Trani.. Sei lavoratori irregolari sanzionati con 3.900 euro ciascuno oltre sanzioni amministrative.. Otto aziende sospese per gravi carenze nei settori edilizia e agricoltura.. Tre imprese chiuse per mancata comunicazione preventiva dei rapporti di lavoro.. Tredici aziende sospese e sanzioni per 450. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari e BAT, raid dei Carabinieri: 13 aziende chiuse e 450.000€ di multe

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