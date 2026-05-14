Lotto SuperEnalotto e 10eLotto vinto un 5+1 da 596mila euro a Bari

Durante l’estrazione di oggi del SuperEnalotto, a Bari è stato vinto un 5+1 che ha portato a una vincita di circa 596 mila euro. Il jackpot complessivo sale ora a 164,5 milioni di euro. La combinazione vincente è stata estratta nel pomeriggio, con il premio assegnato a un singolo biglietto. La notizia ha attirato l’attenzione tra gli appassionati di lotterie e ha suscitato curiosità sulla possibile distribuzione dei premi nel territorio.

Estratto un 5+1 da 596mila euro durante l'estrazione del Superenalotto di oggi, giovedì 14 maggio: il jackpot è aumentato fino a 164,5 milioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di sabato 3 Gennaio 2026

Sullo stesso argomento

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, vinto un 5+1 da 596mila euroEstratto un 5+1 da 596mila euro durante l'estrazione del Superenalotto di oggi, giovedì 14 maggio: il jackpot è aumentato fino a 164,5 milioni.

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto, l’archivio marzo 2026: controllate se avete vintoMilano – Hai trovato in un cassetto, nella tasca di una giacca o in una borsetta una vecchia scheda del SuperEnalotto, Lotto e 10elotto? Potrebbe...

Temi più discussi: Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 12 maggio 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato; Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 8 maggio; Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 5 maggio 2026: tutti i numeri vincenti; Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 9 maggio 2026: numeri vincenti, quote, jackpot.

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, vinto un 5+1 da 596mila euro x.com

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di giovedì 14 maggio 2026: numeri vincenti e quoteLe estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di oggi, giovedì 14 aprile 2026: in diretta dalle 20 tutti i numeri vincenti con quote e vincite ... fanpage.it

Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 14 maggio: i numeri vincentiEcco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di giovedì 14 maggio 2026: ... tg24.sky.it