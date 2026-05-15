Dopo anni di silenzio, conduttrice televisiva torna a commentare pubblicamente la fine del suo rapporto con il gruppo televisivo. In un'intervista, accusa la società di averla licenziata come forma di vendetta, senza fornire dettagli specifici. Inoltre, rivela di aver ricevuto un insulto da un rappresentante dell’emittente, che lei definisce shock. La sua uscita dal gruppo ha suscitato molta attenzione nel settore dei media, con reazioni contrastanti tra colleghi e addetti ai lavori.

Dopo anni di silenzio, Barbara D’Urso rompe definitivamente gli indugi e torna a parlare pubblicamente della dolorosa separazione da Mediaset. In una lunga intervista, la conduttrice ha raccontato il difficile periodo vissuto dopo l’addio a Canale 5, tra accuse pesanti, presunti retroscena mai chiariti e una battaglia legale ormai pronta ad approdare in tribunale. Dalle presunte tensioni interne fino alle indiscrezioni sui suoi guadagni milionari, Barbara D’Urso ha deciso di vuotare il sacco senza risparmiare frecciatine e dichiarazioni destinate a far discutere. Barbara D’Urso è un fiume in piena: tutte le rivelazioni sull’addio a Mediaset. Nel corso dell’intervista a La Stampa, Barbara D’Urso ha raccontato quanto sia stato traumatico l’allontanamento dall’azienda televisiva con cui aveva lavorato per sedici anni. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Barbara D’Urso spara a zero contro Berlusconi: «Licenziata per vendetta», poi la rivelazione sull’insulto shock da parte di Mediaset

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Barbara D’Urso spara a zero contro Berlusconi: «Licenziata per vendetta», vuota il sacco su tutto!

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