Dopo anni di silenzio, Barbara D’Urso ha deciso di parlare pubblicamente della fine della collaborazione con Mediaset, affermando di essere stata licenziata per motivi di vendetta. La conduttrice ha anche rivelato di aver ricevuto un’offerta di circa 35 milioni di euro, senza però specificare altre cifre o dettagli. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione dei media, riaccendendo l’interesse sulla vicenda legata alla sua carriera televisiva e alle motivazioni dietro la sua uscita dalla rete.

Dopo anni di silenzio, Barbara D’Urso rompe definitivamente gli indugi e torna a parlare pubblicamente della dolorosa separazione da Mediaset. In una lunga intervista, la conduttrice ha raccontato il difficile periodo vissuto dopo l’addio a Canale 5, tra accuse pesanti, presunti retroscena mai chiariti e una battaglia legale ormai pronta ad approdare in tribunale. Dalle presunte tensioni interne fino alle indiscrezioni sui suoi guadagni milionari, Barbara D’Urso ha deciso di vuotare il sacco senza risparmiare frecciatine e dichiarazioni destinate a far discutere. Barbara D’Urso è un fiume in piena: tutte le rivelazioni sull’addio a Mediaset. Nel corso dell’intervista a La Stampa, Barbara D’Urso ha raccontato quanto sia stato traumatico l’allontanamento dall’azienda televisiva con cui aveva lavorato per sedici anni. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Barbara D’Urso spara a zero contro Berlusconi: «Licenziata per vendetta», poi la rivelazione shock sui 35 milioni di euro

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FABRIZIO CORONA SPARA A ZERO CONTRO MEDIASET E LA FAMIGLIA BERLUSCONI #falsissimo #fabriziocorona

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