Barbara d' Urso fa causa a Mediaset | Ingerenze e diritti non pagati L' azienda | Compensi per 35 milioni

Barbara d'Urso ha avviato una causa legale contro Mediaset, accusandola di ingerenze e di non aver corrisposto alcuni diritti. L'azienda ha invece dichiarato di dover pagare circa 35 milioni di euro in compensi. La decisione di procedere in tribunale è arrivata dopo il fallimento di una mediazione durata tre anni, conclusasi senza accordo. La conduttrice aveva lasciato l’azienda in modo consensuale prima di questa disputa legale.

Barbara d'Urso porta in tribunale Mediaset. Fallita la procedura di mediazione, la conduttrice ha deciso di denunciare l'azienda che tre anni fa l'ha messa alla porta dopo che una procedura di mediazione si è conclusa con un nulla di fatto. Lo rende noto l'edizione online de La Stampa, secondo cui la D'Urso attenderebbe le scuse per un post social del marzo 2023 del profilo ufficiale "Qui Mediaset", di proprietà dell'azienda, che ha sempre sostenuto di avere subito un hackeraggio. La causa intentata dalla conduttrice. Secondo i legali della D'Urso non sarebbe l'unica violazione del Codice Etico Mediaset. Gli avvocati contestano anche il mancato corrispettivo dei diritti d'autore per i programmi firmati come autrice in 16 anni di lavoro e per il format di sua proprietà, 'Live non è la D'Urso'.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Barbara d'Urso fa causa a Mediaset: "Ingerenze e diritti non pagati". L'azienda: "Compensi per 35 milioni" Notizie correlate Leggi anche: Barbara d'Urso fa causa a Mediaset: "Ingerenze e diritti non pagati" Barbara D’Urso fa causa a Mediaset, diritti non pagati e ingerenze: “Approvazione ospiti di De Filippi e Toffanin”Barbara D’Urso porta Mediaset in tribunale dopo l’uscita dalla tv: nessun accordo in mediazione. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Barbara D’Urso fa causa a Mediaset. Accuse di ingerenze e di diritti non pagati. Il nodo ospiti con De Filipp…; Domenica In, Barbara D’Urso torna in corsa: il retroscena che fa tremare Matano (e anche Selvaggia Lucarelli); Barbara D’Urso fa causa a Mediaset; Barbara D’Urso fa causa a Mediaset. Barbara d'Urso fa causa a Mediaset: Ingerenze e diritti non pagati. L'azienda: Compensi per 35 milioniFallita la mediazione con l'azienda, il caso finisce in tribunale. Nel mirino, un post del profilo ufficiale, ma anche un format e la lista degli ospiti nelle trasmissioni ... msn.com 'Ingerenze e diritti non pagati', Barbara D'Urso fa causa a MediasetBarbara d'Urso porta in tribunale Mediaset. Fallita la procedura di mediazione, la conduttrice ha deciso di denunciare l'azienda che tre anni fa l'ha messa alla porta dopo che una procedura di mediazi ... ansa.it Mediaset e la faida tra regine, la vendetta di Barbara D’Urso x.com Barbara d’Urso porta in tribunale Mediaset. Fallita la procedura di mediazione, la conduttrice ha deciso di denunciare l’azienda che tre anni fa l’ha messa alla porta dopo che una procedura di mediazione si è conclusa con un nulla di fatto. Lo rende noto LaSt - facebook.com facebook