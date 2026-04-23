Barbara D'Urso ha avviato un procedimento legale contro Mediaset, coinvolgendo i Berlusconi. La causa si concentra su questioni legate alla sua collaborazione con l'azienda. Durante il procedimento, sono stati menzionati anche i nomi di Maria De Filippi e Toffanin, senza ulteriori dettagli sui ruoli o le ragioni specifiche. La vicenda si sviluppa nel contesto delle relazioni tra conduttrice e il gruppo televisivo.

Barbara D’Urso avrebbe deciso di fare causa a Mediaset e portare in tribunale i Berlusconi. La procedura di mediazione tra le parti si è conclusa con un nulla di fatto, senza che sia stato raggiunto un accordo. La questione non sarebbe economica: la conduttrice attenderebbe ancora le scuse per un post ingiurioso pubblicato nel 2023 dal profilo “Qui Mediaset”. La questione Barbara D’Urso-Mediaset tirerebbe in ballo anche Maria De Filippi e Silvia Toffanin. La causa di Barbara D'Urso a Mediaset e il post del 2023 Lo scontro tra D'Urso e Mediaset sui diritti d'autore Il fronte che coinvolge Maria De Filippi e Silvia Toffanin Le...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Barbara D'Urso porta Mediaset dei Berlusconi in tribunale, la causa tira in ballo Maria De Filippi e Toffanin

Notizie correlate

Barbara D’Urso trascina Mediaset in tribunale, guerra con Berlusconi, Toffanin e Maria De Filippi: accuse gravissimeQuando i riflettori si spengono, a volte le tensioni restano accese dietro le quinte.

Barbara d’Urso fa causa a Mediaset: si fanno i nomi anche di Maria De Filippi e Silvia ToffaninIn questo tempo Barbara d'Urso ha meditato la sua vendetta che si sa, è un piatto che va servito freddo, adesso arriva la denuncia contro Mediaset...

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Io sono maritosessuale, non mi interessano i maschi con la tartaruga: Elettra Lamborghini a Belve, dal peso del cognome alla...; Al Verdi arriva Vincenzo De Lucia: biglietti promo per Squilla il telefono.

Barbara D'Urso porta Mediaset dei Berlusconi in tribunale, la causa tira in ballo Maria De Filippi e ToffaninBarbara D'Urso avrebbe deciso di far causa a Mediaset portando in tribunale i Berlusconi: la querelle tira in ballo anche De Filippi e Toffanin. virgilio.it

Barbara D’Urso trascina Mediaset in tribunale, guerra con Berlusconi, Toffanin e Maria De Filippi: accuse gravissimeBarbara D'Urso ha deciso di passare alle vie legali contro Pier Silvio Berlusconi, ecco cosa c'entrano Silvia Toffanin e Maria De Filippi. donnapop.it

Cinzia mette alla prova Marco dopo la segnalazione: "Voglio vedere come si comporterà" Nell'ultima registrazione di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha subito chiamato al centro dello studio Cinzia Paolini e Marco, coinvolto in una segnalazione. Una sign - facebook.com facebook

Barbara D'Urso porta Mediaset in tribunale. Non è una questione economica. Barbara avrebbe avuto l’obbligo di far approvare preventivamente l’elenco di tutti gli ospiti di tutte le sue trasmissioni alle produzioni di Maria De Filippi e Silvia Toffanin. 1/3 (La Sta x.com