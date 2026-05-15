Caffettuccio in mano e occhi ben aperti, perché questa volta il terremoto è di quelli che lasciano il segno. La notizia era nell’aria da mesi, ma Barbara D’Urso ha deciso di parlare della causa intentata contro Mediaset e di elencare i motivi che l’hanno spinta a prendere questa decisione. Dopo un addio consumato nel silenzio e tra mille indiscrezioni, la conduttrice che per sedici anni è stata il volto del daytime di Canale5 ha vuotato il sacco in un’intervista a La Stampa, parlando apertamente di una vera e propria “vendetta personale” ordita dietro le quinte del Biscione. Un addio senza spiegazioni e il muro del silenzio. Per anni siamo stati abituati a vederla stringere le mani al suo pubblico, con quel “col cuore” diventato un tormentone ripetuto ogni giorno. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Barbara D’Urso fa causa a Mediaset e svela i motivi: “Cacciata per vendetta”

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CORONA SVELA IL VERO MOTIVO DEL LICENZIAMENTO DI BARBARA D’URSO IN MEDIASET @falsissimo#corona

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Lei non crede di avere fatto degli errori in questi anni? Barbara D'Urso a La Stampa: Solo chi non fa non sbaglia. Non sarei sincera a dire che non ho fatto errori, ma non mi sono mai comportata in modo scorretto. Ho sempre e unicamente fatto ciò che mi è st x.com

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