Barbara D' Urso fa causa a Mediaset | Cacciata per vendetta personale ci sono chat e audio

Da gazzetta.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nota conduttrice televisiva ha deciso di intentare una causa contro la sua ex azienda di produzione, sostenendo di essere stata licenziata in modo ingiustificato e motivato da ragioni personali. La donna ha raccolto diversi documenti, conversazioni in chat e registrazioni audio che, a suo dire, dimostrerebbero questa dinamica. L'azione legale si basa su elementi raccolti nel corso di un'indagine interna, e la protagonista intende presentare le prove nelle sedi competenti.

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Poche settimane dopo la decisione di Barbara D'Urso di portare in tribunale Mediaset, al termine di una procedura di mediazione che si è conclusa con un nulla di fatto, la conduttrice ha deciso di rompere il silenzio e spiegare il perchè di questa scelta. Tre anni dopo la sua cacciata da Mediaset, dopo 16 anni in azienda e tanti programmi di successo, la 69enne si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. "Tutto si è interrotto improvvisamente nel 2023. Non è stata una mia decisione e, per giunta, mi è stata comunicata da terze persone: da allora non ho mai ricevuto una spiegazione né un solo messaggio da nessuno", ha spiegato Barbara D'Urso in un'intervista a La Stampa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Barbara D'Urso: Cacciata da Mediaset per vendetta personale, porto tutto in tribunale

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