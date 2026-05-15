Dopo sedici anni di collaborazione con un importante gruppo televisivo, una nota conduttrice ha dichiarato di aver dedicato gran parte della sua vita professionale a quell’ambiente, sottolineando come il rapporto sia terminato bruscamente nel 2023. Ha inoltre riferito di aver visto saltare tre prime serate sulla rete pubblica, aggiungendo che la verità sulla sua fuoriuscita emergerà in seguito. La conduttrice ha espresso anche un attacco diretto a Mediaset, affermando di aver dato molto in tutti quegli anni.

“Dopo sedici anni di un rapporto intenso sia professionale che affettivo, durante i quali ho ricevuto molto ma ho anche dato tutta me stessa, tutto si è interrotto improvvisamente nel 2023. Non è stata una mia decisione e, per giunta, mi è stata comunicata da terze persone: da allora non ho mai ricevuto una spiegazione né un solo messaggio da nessuno”, Barbara D’Urso a La Stampa spiega le ragioni per cui ha deciso di fare causa a Mediaset. Proprio il quotidiano torinese nelle scorse settimane, in un articolo firmato da Maria Corbi, autrice anche dell’intervista, aveva comunicato la decisione della conduttrice di portare il Biscione in tribunale, dopo una procedura di mediazione fallita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Barbara D’Urso attacca: “A Mediaset ho dato sedici anni della mia vita, la verità verrà fuori. Mi sono saltate tre prime serate in Rai”

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