Barbara D’Urso e la causa a Mediaset | A breve saprete la verità

Una conduttrice televisiva ha annunciato di aver avviato una causa contro un grande gruppo di media, promettendo che presto sarà resa nota la verità sulle ragioni di questa azione legale. In un messaggio pubblicato online, ha affermato di aver letto commenti infondati riguardo a richieste economiche e ha aggiunto che a breve fornirà chiarimenti ufficiali sulle motivazioni che l’hanno portata a questa decisione.

(Adnkronos) – "Sto leggendo cose di fanta-denaro, di mie fanta-pretese. Sorrido. A breve saprete la verità, le vere motivazioni". Con queste parole, affidate a X, Barbara d'Urso rompe il silenzio sulla vicenda che la vede contrapposta a Mediaset. La dichiarazione della conduttrice arriva all'indomani della notizia dell'avvio di una causa legale da lei intentata contro la sua ex azienda. A tre anni dalla sua uscita forzata dagli schermi e a seguito di un tentativo di mediazione non andato a buon fine, la conduttrice ha deciso di portare in tribunale l'azienda di Cologno Monzese. Secondo quanto ricostruito, sul tavolo della contesa ci sarebbero diverse questioni.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Ormai è guerra tra Barbara D’Urso e Maria De Filippi: botta e risposta al vetriolo, accuse pesanti

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