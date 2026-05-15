Barbara D’Urso | Causa a Mediaset? In 16 anni ho dato tutta me stessa spiegherò tutto in tribunale

In un’intervista rilasciata a un quotidiano nazionale, un volto noto dello spettacolo ha annunciato di aver intentato una causa legale contro la sua ex società di produzione televisiva. La decisione arriva dopo 16 anni di collaborazione, durante i quali ha dichiarato di aver dedicato tutto sé stessa. La questione sarà affrontata in sede giudiziaria, dove si prevede che verranno chiarite le ragioni che hanno portato a questa azione legale. Nessun dettaglio ulteriore è stato fornito riguardo alle motivazioni specifiche della causa.

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