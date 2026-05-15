Barbara D’Urso | Causa a Mediaset? In 16 anni ho dato tutta me stessa spiegherò tutto in tribunale
In un’intervista rilasciata a un quotidiano nazionale, un volto noto dello spettacolo ha annunciato di aver intentato una causa legale contro la sua ex società di produzione televisiva. La decisione arriva dopo 16 anni di collaborazione, durante i quali ha dichiarato di aver dedicato tutto sé stessa. La questione sarà affrontata in sede giudiziaria, dove si prevede che verranno chiarite le ragioni che hanno portato a questa azione legale. Nessun dettaglio ulteriore è stato fornito riguardo alle motivazioni specifiche della causa.
(Adnkronos) – In una lunga intervista a 'La Stampa', Barbara D'Urso torna oggi sulla decisione di fare causa a Mediaset, spiegando le motivazioni che l'hanno portata alla decisione. "Dopo sedici anni di un rapporto intenso sia professionale che affettivo, durante i quali ho ricevuto molto ma ho anche dato tutta me stessa, tutto – spiega. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Barbara D’Urso fa causa a Mediaset i dettagli della controversia legale
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