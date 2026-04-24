Barbara D'Urso chiamerà testimoni in tribunale per la causa contro Mediaset

Barbara D'Urso ha deciso di portare Mediaset in tribunale, annunciando che chiamerà testimoni durante l'udienza. La causa riguarda una disputa legale tra l'ex conduttrice e l'azienda di produzione televisiva. Le fonti riferiscono di una posizione ferma dell'entourage di D'Urso, con l’intenzione di presentare prove e testimonianze. La vicenda è accompagnata da notizie contrastanti sulle eventuali restrizioni imposte sugli ospiti, che sono state smentite da alcune parti coinvolte.

Barbara D'Urso non molla e porta Mediaset in tribunale: "linea dura" dell'entourage, testimoni in udienza e l'ombra del veto sugli ospiti dato da Maria De Filippi e Silvia Toffanin, già smentito da Fascino e Biscione. La conduttrice ieri: "A breve la verità".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Barbara D'Urso porta Mediaset dei Berlusconi in tribunale, la causa tira in ballo Maria De Filippi e ToffaninBarbara D’Urso avrebbe deciso di fare causa a Mediaset e portare in tribunale i Berlusconi. Barbara d’Urso contro Mediaset in tribunaleBarbara d’Urso porta Mediaset in tribunale dopo il fallimento di una mediazione con i legali di Pier Silvio Berlusconi. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Barbara D'Urso fa causa a Mediaset tirando in ballo Maria De Filippi-Toffanin, la replica: Pretese infondate; Barbara D'Urso fa causa a Mediaset: Ingerenze e diritti non pagati; Barbara D'Urso fa causa a Mediaset, l'azienda respinge ogni addebito; Barbara D’Urso fa causa a Mediaset. Barbara D’Urso chiamerà testimoni in tribunale per la causa contro MediasetBarbara D'Urso non molla e porta Mediaset in tribunale: linea dura dell'entourage, testimoni in udienza e l'ombra del veto sugli ospiti dato ... fanpage.it Barbara D’Urso porta Mediaset in tribunale: Diritti non pagati e ingerenze sugli ospiti. Il Biscione: Pretese risarcitorie del tutto infondateL'ex conduttrice avvia un'azione legale dopo una mediazione fallita. Contestati anche presunti controlli sugli ospiti dei suoi programmi. ilfattoquotidiano.it Barbara d’Urso: tra la causa a Mediaset e un nuovo amore. Ecco le ultime novità >> https://tinyurl.com/yv9htwam facebook Barbara Bonanni ed Erika Esposito portano a Rieti lo sport acrobatico, a giugno le finali nazionali IPA di danza aerea e pole dance x.com