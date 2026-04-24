Barbara D'Urso chiamerà testimoni in tribunale per la causa contro Mediaset

Da fanpage.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Barbara D'Urso ha deciso di portare Mediaset in tribunale, annunciando che chiamerà testimoni durante l'udienza. La causa riguarda una disputa legale tra l'ex conduttrice e l'azienda di produzione televisiva. Le fonti riferiscono di una posizione ferma dell'entourage di D'Urso, con l’intenzione di presentare prove e testimonianze. La vicenda è accompagnata da notizie contrastanti sulle eventuali restrizioni imposte sugli ospiti, che sono state smentite da alcune parti coinvolte.

Barbara D'Urso non molla e porta Mediaset in tribunale: "linea dura" dell'entourage, testimoni in udienza e l'ombra del veto sugli ospiti dato da Maria De Filippi e Silvia Toffanin, già smentito da Fascino e Biscione. La conduttrice ieri: "A breve la verità".🔗 Leggi su Fanpage.it

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