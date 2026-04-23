Barbara d’Urso fa causa a Mediaset | vuole i diritti d’autore di 16 anni di lavoro

La conduttrice ha avviato un procedimento legale contro Mediaset, chiedendo il riconoscimento dei diritti d’autore sui programmi e il lavoro svolto negli ultimi sedici anni. La causa segue il fallimento della procedura di mediazione, iniziata tre anni fa e conclusa senza accordo. La decisione di portare la questione in tribunale arriva dopo che l’azienda ha terminato il rapporto di lavoro senza ulteriori accordi.

La conduttrice Barbara d’Urso porta in tribunale Mediaset. Fallita la procedura di mediazione, la conduttrice ha deciso di denunciare l’azienda che tre anni fa l’ha messa alla porta dopo che una procedura di mediazione si è conclusa con un nulla di fatto. Lo rende noto l’edizione online de La Stampa. La D’Urso attende infatti ancora le scuse per le ingiurie social di un post social del marzo 2023 del profilo ufficiale Qui Mediaset, di proprietà dell’azienda, che ha sempre sostenuto di avere subito un hackeraggio. La lite d’Urso Mediaset. Secondo i legali della d’Urso non sarebbe l’unica violazione del Codice Etico Mediaset. Gli avvocati contestano anche il mancato corrispettivo dei diritti d’autore per i programmi firmati come autrice in 16 anni di lavoro e per il format di sua proprietà, Live – Non è la D’Urso.🔗 Leggi su Open.online

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