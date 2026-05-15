Barbara D’Urso denuncia Mediaset | la verità sulla sua cacciata

Da anticipazionitv.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nota conduttrice ha intentato una causa contro la sua ex società di produzione, chiedendo scuse ufficiali e contestando il mancato pagamento di diritti d’autore. La denuncia si riferisce a questioni legate a rapporti contrattuali e compensi relativi a programmi trasmessi in passato. La causa è stata depositata presso un tribunale e riguarda specificamente aspetti legati alla conclusione del rapporto professionale. Non sono state fornite ulteriori dichiarazioni ufficiali da parte delle parti coinvolte.

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Barbara D’Urso ha fatto causa a Mediaset, chiedendo scuse formali e contestando diritti d’autore non pagati. La conduttrice accusa l’azienda di ingerenze sulla scelta degli ospiti e di averla isolata. In un’intervista, spiega che la sua esclusione è avvenuta senza spiegazioni e che ha le prove di un divieto di contatti. La situazione si complica con la denuncia di presunti boicottaggi e guadagni non riconosciuti. Belen Rodriguez svela da quanto è single e parla dei suoi figli: stoccata a Stefano De Martino La causa contro Mediaset e le accuse di isolamento. Barbara D’Urso ha avviato una causa legale contro Mediaset, chiedendo scuse formali per il trattamento subito. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Barbara d'Urso denuncia Mediaset la verità dietro le interferenze

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