Barbara d’Urso replica a Mediaset | Le mie pretese? Fantasia e promette di raccontare la sua verità

Barbara d’Urso ha risposto pubblicamente a Mediaset, commentando le notizie diffuse sulla causa intentata contro l’azienda con la quale ha collaborato per più di vent’anni. La conduttrice ha definito le pretese avanzate come “fantasia” e ha annunciato che racconterà la sua verità in merito alla situazione. La questione riguarda una controversia legale tra la presentatrice e l’emittente televisiva.

Barbara d’Urso rompe il silenzio e replica a Mediaset dopo la diffusione della notizia sulla causa che ha avviato contro l’azienda con cui ha lavorato per oltre vent’anni.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate MEDIASET CONTRO BARBARA D’URSO: “ADDEBITI RESPINTI, PRETESE INFONDATE”Mediaset con una dura nota ufficiale respinge le accuse dei legali di Barbara d’Urso in merito alla diatriba legale che vede contrapposti l’azienda e... LEGALI MEDIASET CONTRO BARBARA D’URSO: “ADDEBITI RESPINTI, PRETESE INFONDATE”Mediaset con una dura nota ufficiale respinge le accuse dei legali di Barbara d’Urso in merito alla diatriba legale che vede contrapposti l’azienda e... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Barbara D’Urso fa causa a Mediaset. Accuse di ingerenze e di diritti non pagati. Il nodo ospiti con De Filipp…; Finale: Allegro, Barbara Bouchet confessa: Aspettavo da dieci anni un ruolo come questo; Pomeriggio 5 ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata; Pomeriggio 5 ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata. Barbara d’Urso replica a Mediaset: Le mie pretese? Fantasia. A breve saprete la veritàBarbara d’Urso rompe il silenzio e replica a Mediaset dopo la diffusione della notizia sulla causa che ha avviato contro l’azienda con cui ha lavorato ... fanpage.it Causa legale Barbara D’Urso-Mediaset: replica dura e posizione ferma dell'aziendaScontro tra Barbara d’Urso e Mediaset: la disputa si sposta in tribunale tra accuse, richieste di risarcimento e replica dell’azienda. notizie.it Canale 9. . MA ‘STI CHEF Anche oggi si cucina. Voi apparecchiate, perché Barbara e Ciro ci preparano il “sushi all’italiana”, che abbiamo chiamato: “Se scotta, tu sushi”. Studio Mattina Barbara Petrillo Ciro Villano Espedito Pistone - facebook.com facebook Mediaset e la faida tra regine, la vendetta di Barbara D’Urso x.com