Barbara d’Urso contro Mediaset | la causa i progetti Rai naufragati e il silenzio durato tre anni

Barbara d’Urso ha rilasciato un'intervista molto attesa, in cui ha parlato della causa contro Mediaset, dei progetti con la Rai che non sono andati a buon fine e del silenzio durato tre anni. La conduttrice ha raccontato dettagli sulla vicenda legale e sui tentativi di collaborazione con l’emittente pubblica, senza nascondere le difficoltà incontrate nel periodo di silenzio. La conversazione si è soffermata anche sui cambiamenti professionali e personali vissuti negli ultimi anni.

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