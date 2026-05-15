Barbara d’Urso contro Mediaset | la causa i progetti Rai naufragati e il silenzio durato tre anni
Barbara d’Urso ha rilasciato un'intervista molto attesa, in cui ha parlato della causa contro Mediaset, dei progetti con la Rai che non sono andati a buon fine e del silenzio durato tre anni. La conduttrice ha raccontato dettagli sulla vicenda legale e sui tentativi di collaborazione con l’emittente pubblica, senza nascondere le difficoltà incontrate nel periodo di silenzio. La conversazione si è soffermata anche sui cambiamenti professionali e personali vissuti negli ultimi anni.
È una delle interviste più attese degli ultimi mesi e Barbara d’Urso non si è risparmiata: lunga, diretta e con qualche rivelazione sorprendente, la conversazione rilasciata oggi a Maria Corbi per La Stampa ha toccato tutti i nodi irrisolti della sua uscita da Mediaset, tra tribunali, silenzi strategici e porte chiuse in Rai. Uno degli aspetti più curiosi riguarda proprio la televisione pubblica. La conduttrice ha raccontato di aver sfiorato per ben tre volte il ritorno in prime time su Rai1, senza però riuscirci. « Per più di una volta ed esattamente tre, stavo per condurre una trasmissione in prime time in Rai » ha dichiarato, descrivendo... 🔗 Leggi su Tutto.tv
BARBARA D’URSO CONTRO MEDIASET! «HO LE PROVE»: CHAT, AUDIO E VERITÀ CHOC
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