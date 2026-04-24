A breve saprete la verità Barbara d’Urso rompe il silenzio sulla causa contro Mediaset

Barbara d’Urso ha pubblicato un breve messaggio sui suoi canali social, nel quale annuncia che a breve sarà resa nota la verità sulla causa che la vede contrapposta a Mediaset. La conduttrice ha scelto di comunicare in modo diretto, senza entrare nei dettagli dell’episodio legale in corso. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e dei suoi follower, che attendono aggiornamenti ufficiali.

Un post con poche parole. Così Barbara d'Urso parla pubblicamente della vicenda che la vede contrapposta a Mediaset. Lo fa con un messaggio diffuso sui social, all’indomani della notizia dell’avvio di un’azione legale nei confronti della sua ex azienda. “Sto leggendo cose di fanta-denaro, di mie fanta-pretese. Sorrido. A breve saprete la verità, le vere motivazioni”. Parole concise, ma dal tono deciso, con cui la conduttrice interviene direttamente nel dibattito mediatico che si è sviluppato nelle ultime ore. E il post ha subito fatto il giro del web. Sto leggendo cose di fanta- denaro, di mie fanta-pretese. Sorrido. A breve saprete la verità, le vere motivazioni — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) April 23, 2026 L’azione legale dopo la rottura con l’azienda.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “A breve saprete la verità”, Barbara d’Urso rompe il silenzio sulla causa contro Mediaset Notizie correlate Barbara D’Urso interviene sulla causa a Mediaset: “A breve saprete a verità”Immaginiamo Barbara D’Urso, seduta magari sul divano di casa sua, legge le ultime notizie sul proprio conto e, con quel sorriso un po’ sornione che... Leggi anche: Barbara D’Urso e la causa a Mediaset: “A breve saprete la verità” Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Barbara D’Urso e la causa a Mediaset: A breve saprete la verità; Barbara D’Urso interviene sulla causa a Mediaset: A breve saprete a verità; Barbara D'Urso fa causa a Mediaset, il Biscione risponde, lei ribatte via social: Fanta-pretese e fanta-denaro (35 milioni), a breve la...; Barbara d’Urso replica a Mediaset: Le mie pretese? Fantasia, e promette di raccontare la sua verità. A breve saprete la verità, Barbara d’Urso rompe il silenzio sulla causa contro MediasetLa conduttrice interviene dopo la notizia dell’azione legale contro Mediaset e smentisce le ricostruzioni sulle richieste economiche. Sto leggendo cose di fanta-denaro, di mie fanta-pretese. Sorrido ... ilgiornale.it Causa Mediaset-Barbara D'Urso, arriva la risposta (gelida) della conduttrice: Fanta-pretese, a breve saprete la veritàTra accuse, retroscena e indiscrezioni sul contratto, la conduttrice rompe il silenzio con parole che lasciano intendere una verità ancora tutta da raccontare. libero.it Barbara D’Urso fa causa a Mediaset: «Diritti non pagati e limiti a linea editoriale, gli ospiti dovevano essere approvati da Maria De Filippi e Silvia Toffanin» - facebook.com facebook Hormuz, Meloni contro la Ue, il "vi accuso" di Barbara D'Urso, "Guardiola l'italiano": le prime pagine di oggi. x.com