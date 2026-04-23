Barbara D'Urso fa causa a Mediaset diritti non pagati e ingerenze | Approvazione ospiti di De Filippi e Toffanin

Da fanpage.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Barbara D’Urso ha intentato una causa contro Mediaset, contestando il mancato pagamento di diritti e denunciando ingerenze nella gestione dei contenuti. La presentatrice ha anche richiesto scuse ufficiali per un post considerato offensivo e ha accusato la società di violazioni etiche e di averle negato i diritti d’autore su alcuni programmi. La mediazione tra le parti si è conclusa senza accordo.

Barbara D’Urso porta Mediaset in tribunale dopo l’uscita dalla tv: nessun accordo in mediazione. Chiede scuse per un post offensivo e contesta violazioni etiche e mancati diritti d’autore sui programmi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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