Barbara D'Urso fa causa a Mediaset diritti non pagati e ingerenze | Approvazione ospiti di De Filippi e Toffanin

Barbara D’Urso ha intentato una causa contro Mediaset, contestando il mancato pagamento di diritti e denunciando ingerenze nella gestione dei contenuti. La presentatrice ha anche richiesto scuse ufficiali per un post considerato offensivo e ha accusato la società di violazioni etiche e di averle negato i diritti d’autore su alcuni programmi. La mediazione tra le parti si è conclusa senza accordo.

Barbara D’Urso porta Mediaset in tribunale dopo l’uscita dalla tv: nessun accordo in mediazione. Chiede scuse per un post offensivo e contesta violazioni etiche e mancati diritti d’autore sui programmi.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Barbara D’Urso trascina Mediaset in tribunale, guerra con Berlusconi, Toffanin e Maria De Filippi: accuse gravissimeQuando i riflettori si spengono, a volte le tensioni restano accese dietro le quinte. Leggi anche: Barbara d’Urso fa causa a Mediaset: vuole i diritti d’autore di 16 anni di lavoro Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Barbara D’Urso fa causa a Mediaset. Accuse di ingerenze e di diritti non pagati. Il nodo ospiti con De Filipp…; Domenica In, Barbara D’Urso torna in corsa: il retroscena che fa tremare Matano (e anche Selvaggia Lucarelli); La giacca da motociclista di Barbara D'Urso è il capospalla wow che accelera lo stile del look questa primavera; Barbara D’Urso, il piano per tornare in TV: tra vendette e ristrutturazioni. Barbara D’Urso fa causa a Mediaset(Adnkronos) – Barbara D’Urso fa causa a Mediaset. A tre anni dalla sua uscita forzata dagli schermi e a seguito di un tentativo di mediazione non andato a buon fine, la conduttrice ha deciso di ... pianetagenoa1893.net Barbara D'Urso fa causa a Mediaset: Ingerenze e diritti non pagatiEsclusiva della Stampa: scontro aperto dopo tre anni di stop. Tra i nodi, un post offensivo e la gestione degli ospiti con De Filippi e Toffanin ... huffingtonpost.it la Repubblica. . Barbara D'Urso porta in tribunale Mediaset. Fallita la procedura di mediazione, la conduttrice ha deciso di denunciare l'azienda che tre anni fa l'ha messa alla porta. La D'Urso attende infatti ancora le scuse per le ingiurie social di un post social - facebook.com facebook Gli avvocati di Barbara contestano anche il mancato corrispettivo dei diritti d'autore per tutti i programmi firmati come autrice in 16 anni di lavoro e per il format di sua proprietà, Live non è la D'Urso 3/3 (La Stampa) #BarbaraDUrso x.com