Bandiere blu il Lazio arretra nel 2026 | qual è la località che ha perso il vessillo

Nel 2026, il Lazio registra un passo indietro nella lista delle Bandiere blu, con una località che non consegue più il riconoscimento. Nonostante i risultati positivi di alcune aree, Roma e altre zone del territorio non mantengono il vessillo che avevano ottenuto negli anni precedenti. La perdita riguarda una località che fino all’anno scorso era inclusa tra i riconoscimenti assegnati alle località balneari della regione. La graduatoria si aggiorna con questa modifica rispetto alle edizioni passate.

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Nonostante gli ottimi risultati, Roma e il Lazio arretra no nella mappa delle Bandiere blu 2026 e perdono una delle località premiate negli anni scorsi. Un segnale che non cancella la presenza della regione tra le mete balneari riconosciute per qualità ambientale e servizi, ma che modifica il bilancio complessivo del litorale laziale. Ma qual è questa località uscita dall’elenco? LEGGI ANCHE: Villa Giulia, tutti gli eventi di maggio 2026 2026: il Lazio scende da 11 a 10 Bandiere blu. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Con l’edizione 2026 delle Bandiere blu, proclamata a Roma nella sede del Cnr durante la cerimonia organizzata dalla Fee, Foundation for Environmental Education, il Lazio perde una posizione. 🔗 Leggi su Funweek.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Bandiera blu, il Lazio arretra: San Felice Circeo perde il vessillo Spiagge più belle, le Bandiere Blu 2026 in Emilia-Romagna: Rimini riconquista il vessilloNel bel mezzo di una primavera che ha saputo già regalare un primo assaggio d’estate, almeno durante gli ambiti ‘ponti’ del 25 aprile e 1° maggio, i... Bandiere Blu 2026, il litorale pontino conferma otto località ma perde San Felice Circeo. Out anche le isole latinaquotidiano.it/bandiere-blu-2… #BandiereBlu2026 #Lazio #Latina #LitoralePontino #SanFeliceCirceo #Sabaudia #Terracina #Gaeta #Formia #Mi x.com Report: Il bunker del presidente Lotito tra le mura aureliane | L’inchiesta punta il dito contro il presidente della Lazio: presunti abusi edilizi, il progetto Flaminio e le oscillazioni del titolo in Borsa reddit Per la costa romana le Bandiere Blu restano un miraggioMentre la costa italiana è sempre più blu, come il cielo cantato da Rino Gaetano, quella romana resta invece maglia nera ... iltempo.it Bandiera Blu 2026, la provincia di Latina ne conferma otto. Resta fuori una localitàRiconoscimento anche quest’anno per Latina, Sabaudia, Terracina, Fondi, Sperlonga, Gaeta, Formia e Minturno. Perde il vessillo invece San Felice Circeo; nel Lazio premiate Trevigiano Romano e Anzio ... latinatoday.it