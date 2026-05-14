Bandiera blu il Lazio arretra | San Felice Circeo perde il vessillo

Nel 2026, sono undici i comuni in più in Italia a ricevere la Bandiera Blu rispetto all’anno precedente, mentre tre sono quelli che hanno perso il riconoscimento. Tra questi ultimi, uno si trova nella provincia di Latina, ed è San Felice Circeo. La perdita del vessillo rappresenta un dato che si aggiunge alle variazioni annuali di questa certificazione ambientale, che viene assegnata alle località balneari che rispettano determinati standard di qualità delle acque e servizi.

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Sono undici in più i comuni che nel 2026 hanno ricevuto la Bandiera Blu. Tre invece l’anno persa e uno di questi si trova nella provincia di Latina: San Felice Circeo. Il prestigioso vessillo che dal 1987 la Foundation for Environmental Education (Fee) conferisce alle località balneari, marine o. 🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento San Felice Circeo perde la Bandiera Blu, bufera su AcqualatinaSan Felice Circeo, 14 maggio 2026 – San Felice Circeo perde la Bandiera Blu 2026 e il Comune punta il dito contro Acqualatina. Spiagge, le Bandiere Blu salgono a 257: entra Rimini, esce San Felice CirceoSono 257 i Comuni italiani che hanno ottenuto quest’anno la Bandiera Blu, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno: 14 sono i nuovi ingressi, 3 i... Temi più discussi: Domani venti di burrasca in Piemonte e Lombardia; Latina, enorme voragine si apre davanti l'ospedale Goretti: strada chiusa; Costa, 'al momento giusto saremo pronti a parlare con Mosca'; Abbandona la cagnolina che muore investita, rischia fino a sette anni. Bandiera Blu 2026, San Felice Circeo esclusa: nel Lazio scendono a 10 i Comuni premiaticonfermate dieci località costiere premiate per qualità delle acque, servizi e sostenibilità ambientale. Riconoscimenti anche per il porto di Sperlonga e la base nautica Flavio Gioia di Gaeta. radiocolonna.it Bandiera blu, il Lazio arretra: San Felice Circeo perde il vessilloSono undici in più i comuni che nel 2026 hanno ricevuto la Bandiera Blu. Tre invece l’anno persa e uno di questi si trova nella provincia di Latina: San Felice Circeo. Il prestigioso vessillo che dal ... romatoday.it