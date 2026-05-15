Bandiere Blu a Roma e nel Lazio l'elenco delle spiagge premiate | esclusa San Felice Circeo

Da fanpage.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026, nel Lazio sono state assegnate dieci Bandiere Blu alle spiagge della regione, mentre quella di San Felice Circeo è stata esclusa dalla lista. Le spiagge premiate si trovano in diverse località della zona, con riconoscimenti ufficiali per la qualità delle acque e dei servizi offerti. La graduatoria viene stilata annualmente e tiene conto di vari parametri ambientali e di sostenibilità. La decisione si basa su verifiche e controlli effettuati dagli enti competenti nel settore del turismo e dell’ambiente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sono 10 le Bandiere Blu a Roma e nel Lazio nel 2026, persa quella a San Felice Circeo, in provincia di Latina: le spiagge più belle nella regione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

LAZIO, LA MAGLIA BANDIERA E IL FUTURO OSCURO - LE SPERANZE

Video LAZIO, LA MAGLIA BANDIERA E IL FUTURO OSCURO - LE SPERANZE

Sullo stesso argomento

Spiagge, Bandiere Blu salgono a 257. Entra Rimini, esce San Felice CirceoBandiere Blu 2026, le migliori spiagge d’Italia aumentano di numero: premiati 257 comuni per un totale di 525 lidi.

Spiagge, le Bandiere Blu salgono a 257: entra Rimini, esce San Felice CirceoSono 257 i Comuni italiani che hanno ottenuto quest’anno la Bandiera Blu, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno: 14 sono i nuovi ingressi, 3 i...

bandiere blu bandiere blu a romaBandiere Blu a Roma e nel Lazio, l’elenco delle spiagge premiate: esclusa San Felice CirceoSono 10 le Bandiere Blu a Roma e nel Lazio nel 2026, persa quella a San Felice Circeo, in provincia di Latina: le spiagge più belle nella regione ... fanpage.it

Bandiere blu, il Lazio arretra nel 2026: qual è la località che ha perso il vessilloBandiere blu 2026: il Lazio perde una località premiata negli anni scorsi. Scopriamo di quale si tratta. Nonostante gli ottimi risultati, Roma e il Lazio arretrano nella mappa delle Bandiere blu 2026 ... funweek.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web