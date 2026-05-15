Bandiere Blu a Roma e nel Lazio l'elenco delle spiagge premiate | esclusa San Felice Circeo

Nel 2026, nel Lazio sono state assegnate dieci Bandiere Blu alle spiagge della regione, mentre quella di San Felice Circeo è stata esclusa dalla lista. Le spiagge premiate si trovano in diverse località della zona, con riconoscimenti ufficiali per la qualità delle acque e dei servizi offerti. La graduatoria viene stilata annualmente e tiene conto di vari parametri ambientali e di sostenibilità. La decisione si basa su verifiche e controlli effettuati dagli enti competenti nel settore del turismo e dell’ambiente.

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