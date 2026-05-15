Bandiere Blu a Roma e nel Lazio l'elenco delle spiagge premiate | esclusa San Felice Circeo
Nel 2026, nel Lazio sono state assegnate dieci Bandiere Blu alle spiagge della regione, mentre quella di San Felice Circeo è stata esclusa dalla lista. Le spiagge premiate si trovano in diverse località della zona, con riconoscimenti ufficiali per la qualità delle acque e dei servizi offerti. La graduatoria viene stilata annualmente e tiene conto di vari parametri ambientali e di sostenibilità. La decisione si basa su verifiche e controlli effettuati dagli enti competenti nel settore del turismo e dell’ambiente.
Sono 10 le Bandiere Blu a Roma e nel Lazio nel 2026, persa quella a San Felice Circeo, in provincia di Latina: le spiagge più belle nella regione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
LAZIO, LA MAGLIA BANDIERA E IL FUTURO OSCURO - LE SPERANZE
Sullo stesso argomento
Spiagge, Bandiere Blu salgono a 257. Entra Rimini, esce San Felice CirceoBandiere Blu 2026, le migliori spiagge d’Italia aumentano di numero: premiati 257 comuni per un totale di 525 lidi.
Spiagge, le Bandiere Blu salgono a 257: entra Rimini, esce San Felice CirceoSono 257 i Comuni italiani che hanno ottenuto quest’anno la Bandiera Blu, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno: 14 sono i nuovi ingressi, 3 i...
BANDIERE BLU 2026: in Emilia-Romagna 10 conferme ed un ritorno dopo un'assenza di 15 anni ! Sono state rese note questa mattina, nel corso di una cerimonia ufficiale a Roma, i risultati per il 2026 delle Babdiere Blu. La grande novità e' il ritorno della facebook
14/5/26. Consegnate a Roma le Bandiere blu: per la provincia di Venezia: Bibione, Caorle, Eraclea, Lido di Jesolo, Cavallino Tre Porti, Lido di Venezia, Sottomarina-Isola Verde (Chioggia). Provincia di Rovigo: Rosolina Mare-Albarella,Barricata-Boccasette-Sc x.com
Bandiere Blu a Roma e nel Lazio, l’elenco delle spiagge premiate: esclusa San Felice CirceoSono 10 le Bandiere Blu a Roma e nel Lazio nel 2026, persa quella a San Felice Circeo, in provincia di Latina: le spiagge più belle nella regione ... fanpage.it
Bandiere blu, il Lazio arretra nel 2026: qual è la località che ha perso il vessilloBandiere blu 2026: il Lazio perde una località premiata negli anni scorsi. Scopriamo di quale si tratta. Nonostante gli ottimi risultati, Roma e il Lazio arretrano nella mappa delle Bandiere blu 2026 ... funweek.it