Quest’anno sono 257 i Comuni italiani che hanno ricevuto la Bandiera Blu, segnando un aumento di 11 unità rispetto all’anno precedente. Tra le new entry ci sono 14 località, mentre tre Comuni non hanno più ottenuto il riconoscimento. Tra le variazioni, Rimini entra nella lista, mentre San Felice Circeo esce dalla classifica. La distribuzione delle Bandiere Blu continua a coprire diverse regioni lungo le coste italiane.

Sono 257 i Comuni italiani che hanno ottenuto quest’anno la Bandiera Blu, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno: 14 sono i nuovi ingressi, 3 i Comuni non confermati. Le Bandiere Blu sui laghi salgono a 23, con l’ingresso di 1 nuovo comune lacustre. I porti turistici premiati sono 87, con 3 nuovi ingressi. La Liguria si conferma la regione con più Bandiere Blu, 35. Sono i numeri resi noti dalla Foundation for Environmental Education (Fee), ong internazionale con sede a Copenhagen. La Fee tutti gli anni assegna il riconoscimento alle località marittime e lacustri e ai porti turistici con l’acqua, l’ambiente e i servizi migliori. Le 14...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Spiagge, le Bandiere Blu salgono a 257: entra Rimini, esce San Felice Circeo

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