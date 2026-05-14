Spiagge Bandiere Blu salgono a 257 Entra Rimini esce San Felice Circeo

Da tv2000.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per l’edizione 2026, le spiagge italiane premiate con la Bandiera Blu salgono a 257 comuni, con un totale di 525 lidi coinvolti. Tra i territori che hanno ottenuto il riconoscimento, alcuni hanno visto aumentare il numero di spiagge certificate, mentre altri ne hanno perse alcune. Tra le località che entrano nella lista, c’è Rimini, mentre esce San Felice Circeo. La graduatoria si basa su criteri legati alla qualità delle acque, alla gestione sostenibile e ai servizi offerti.

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Bandiere Blu 2026, le migliori spiagge d’Italia aumentano di numero: premiati 257 comuni per un totale di 525 lidi. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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