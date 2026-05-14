Spiagge Bandiere Blu salgono a 257 Entra Rimini esce San Felice Circeo

Per l’edizione 2026, le spiagge italiane premiate con la Bandiera Blu salgono a 257 comuni, con un totale di 525 lidi coinvolti. Tra i territori che hanno ottenuto il riconoscimento, alcuni hanno visto aumentare il numero di spiagge certificate, mentre altri ne hanno perse alcune. Tra le località che entrano nella lista, c’è Rimini, mentre esce San Felice Circeo. La graduatoria si basa su criteri legati alla qualità delle acque, alla gestione sostenibile e ai servizi offerti.

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Bandiere Blu 2026, le migliori spiagge d’Italia aumentano di numero: premiati 257 comuni per un totale di 525 lidi. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Spiagge, Bandiere Blu salgono a 257. Entra Rimini, esce San Felice Circeo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Spiagge, Bandiere Blu salgono a 257. Entra Rimini, esce San Felice Circeo Sullo stesso argomento Spiagge, le Bandiere Blu salgono a 257: entra Rimini, esce San Felice CirceoSono 257 i Comuni italiani che hanno ottenuto quest’anno la Bandiera Blu, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno: 14 sono i nuovi ingressi, 3 i... Spiagge, le Bandiere Blu salgono a 257: Liguria in testaSono 257 i Comuni italiani che hanno ottenuto quest’anno la Bandiera Blu, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno: 14 sono i nuovi ingressi, 3 i... Temi più discussi: Bandiere Blu, salgono a 257 i Comuni premiati; Bandiere Blu 2026, il settore attende l’annuncio ufficiale della FEE; Spagna prima al mondo per spiagge con Bandiere Blu, 677 nel 2026; Mare, ecco le nuove bandiere gialle e verdi. La Liguria quest'anno ha la bellezza di 35 #bandiereblu Tutti in Liguria, da subito, senza aspettare luglio e agosto @StefanoFollia x.com Bandiere Blu 2026, le migliori spiagge d'Italia: premiati 257 ComuniSono 257 i Comuni italiani che hanno ottenuto quest'anno la Bandiera Blu, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno: 14 sono i nuovi ingressi, tre i Comuni non confermati. Le Bandiere Blu sui laghi ... tg24.sky.it Bandiere Blu salgono a 20 in Toscana, entra Monte ArgentarioSalgono a 20, con l'ingresso di Monte Argentario in provincia di Grosseto, i Comuni della Toscana che hanno ottenuto il riconoscimento della Bandiera Blu 2026, assegnati dalla Foundation for environme ... ansa.it