In Italia, sono stati assegnati i riconoscimenti Bandiere Blu per il 2026, con 14 nuovi comuni che ottengono il premio. Tra le regioni coinvolte ci sono comuni calabresi e pugliesi, che si aggiungono a quelli già premiati. La Liguria mantiene il suo primato di regioni con il maggior numero di località premiate, anche se nel Sud ci sono state nuove assegnazioni. La cerimonia di consegna si è svolta in diverse località italiane, con l’annuncio ufficiale dei nuovi vincitori.

? Punti chiave Quali comuni calabresi e pugliesi hanno appena conquistato il bollino?. Perché la Liguria mantiene il primato nonostante la crescita del Sud?. Come influisce la qualità dell'acqua sul valore delle case costiere?. Perché San Felice Circeo e alcune località pugliesi sono state escluse?.? In Breve Liguria guida con 35 comuni, seguita da Calabria e Puglia con 27 ciascuna.. Il premio copre 525 spiagge, pari all'11,6% delle zone marittime o lacustri italiane.. 87 porti turistici e 23 zone lacustri hanno ottenuto il riconoscimento Fee.. San Felice Circeo, Patù e Castrignano del Capo perdono il bollino nel 2026.. La Foundation for Environmental Education ha rilasciato oggi il nuovo rapporto sulle Bandiere Blu 2026, confermando 257 comuni italiani con spiagge o porti turistici di eccellenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bandiere Blu 2026: l’Italia cresce con 14 nuovi comuni premiati

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