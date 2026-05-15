Bandiera Blu confermata per i Lidi | acque eccellenti e servizi di qualità premiano il litorale
I Lidi di Comacchio hanno ricevuto nuovamente la Bandiera Blu, un riconoscimento che premia le località costiere con acque di alta qualità e servizi curati. L'assegnazione si basa sul rispetto di criteri ambientali e sulla qualità delle strutture e delle attività offerte ai visitatori. La conferma del premio rappresenta un risultato positivo per il settore turistico locale, che continua a puntare su standard elevati per attrarre i turisti. La cerimonia di consegna si è svolta nelle ultime settimane.
I Lidi di Comacchio si confermano tra le località premiate con la Bandiera Blu, prestigioso riconoscimento assegnato alle destinazioni costiere che rispettano elevati standard ambientali e di qualità. Anche quest'anno i Lidi di Volano, Nazioni, Pomposa, Scacchi, Porto Garibaldi, Estensi e Spina. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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