Bandiera Blu 2026 | conferme per il litorale e il porto di Pisa

Per il 2026, il litorale e il porto di Pisa hanno ricevuto la Bandiera Blu. La Foundation for Environmental Education ha assegnato il riconoscimento a 257 località rivierasche e a 87 approdi turistici. La Fee, organizzazione internazionale non governativa e no-profit, è attiva dal 1981 e conta una presenza in 85 paesi. La consegna delle certificazioni si basa su criteri legati alla qualità delle acque, alla gestione ambientale e ai servizi offerti.

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