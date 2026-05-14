Bandiera Blu 2026 | conferme per il litorale e il porto di Pisa
Per il 2026, il litorale e il porto di Pisa hanno ricevuto la Bandiera Blu. La Foundation for Environmental Education ha assegnato il riconoscimento a 257 località rivierasche e a 87 approdi turistici. La Fee, organizzazione internazionale non governativa e no-profit, è attiva dal 1981 e conta una presenza in 85 paesi. La consegna delle certificazioni si basa su criteri legati alla qualità delle acque, alla gestione ambientale e ai servizi offerti.
Sventola su Pisa la Bandiera Blu 2026. Sono 257 le località rivierasche e 87 gli approdi turistici che hanno ottenuto il riconoscimento della Foundation for Environmental Education (Fee), l'organizzazione internazionale non governativa e no-profit attiva dal 1981 e presente in 85 stati, che ha. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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