Bandiera Blu amarezza a San Felice Circeo che perde il vessillo Polemica dopo l’esclusione
A San Felice Circeo si registra una delusione per la perdita della Bandiera Blu, il riconoscimento assegnato alle località che rispettano determinati standard ambientali e di qualità. L’esclusione della località dal gruppo delle destinazioni premiate ha suscitato polemiche tra i residenti e le autorità locali. L’annuncio ufficiale ha coinvolto dieci località nel Lazio e otto nella provincia di Latina, che hanno mantenuto il vessillo, mentre San Felice Circeo non ha ricevuto conferma.
C’è amarezza a San Felice Circeo che perde la Bandiera Blu. Una esclusione che ha sorpreso e non poco ieri al momento dell’annuncio delle località - 10 nel Lazio e 8 nella provincia di Latina - che hanno confermato il prestigioso vessillo soddisfacendo gli elevati standard ambientali e di qualità. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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