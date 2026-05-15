Bandiera Blu amarezza a San Felice Circeo che perde il vessillo Polemica dopo l’esclusione

A San Felice Circeo si registra una delusione per la perdita della Bandiera Blu, il riconoscimento assegnato alle località che rispettano determinati standard ambientali e di qualità. L’esclusione della località dal gruppo delle destinazioni premiate ha suscitato polemiche tra i residenti e le autorità locali. L’annuncio ufficiale ha coinvolto dieci località nel Lazio e otto nella provincia di Latina, che hanno mantenuto il vessillo, mentre San Felice Circeo non ha ricevuto conferma.

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