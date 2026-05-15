Bandiera Blu amarezza a San Felice Circeo che perde il vessillo Polemica dopo l’esclusione

Da latinatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Felice Circeo si registra una delusione per la perdita della Bandiera Blu, il riconoscimento assegnato alle località che rispettano determinati standard ambientali e di qualità. L’esclusione della località dal gruppo delle destinazioni premiate ha suscitato polemiche tra i residenti e le autorità locali. L’annuncio ufficiale ha coinvolto dieci località nel Lazio e otto nella provincia di Latina, che hanno mantenuto il vessillo, mentre San Felice Circeo non ha ricevuto conferma.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

C’è amarezza a San Felice Circeo che perde la Bandiera Blu. Una esclusione che ha sorpreso e non poco ieri al momento dell’annuncio delle località - 10 nel Lazio e 8 nella provincia di Latina - che hanno confermato il prestigioso vessillo soddisfacendo gli elevati standard ambientali e di qualità. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Case of the Black Twenty-Two by Brian Flynn | Classic Detective Mystery Audiobook

Video ? The Case of the Black Twenty-Two by Brian Flynn | Classic Detective Mystery Audiobook

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Bandiera blu, il Lazio arretra: San Felice Circeo perde il vessillo

San Felice Circeo perde la Bandiera Blu, bufera su AcqualatinaSan Felice Circeo, 14 maggio 2026 – San Felice Circeo perde la Bandiera Blu 2026 e il Comune punta il dito contro Acqualatina.

bandiera blu bandiera blu amarezza aBandiere Blu 2026: l’Italia sale a 257 comuni, Liguria al top, Sud Italia in crescitaBandiere Blu 2026: 257 comuni italiani premiati, +11 sul 2025. Liguria al top con 35 vessilli, Puglia e Calabria a 27. Le novità, i criteri, le retrocessioni ... lifestyleblog.it

bandiera blu bandiera blu amarezza aLe Bandiere Blu salgono a 257, Liguria al topSono 257 i Comuni italiani che hanno ottenuto quest'anno la Bandiera Blu, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno: 14 sono i nuovi ingressi, 3 i Comuni non confermati. Le Bandiere Blu sui laghi sa ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web