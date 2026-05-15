Per il 2026, la regione della Gallura si distingue nella classifica delle spiagge premiate con il riconoscimento Bandiera Blu, arrivando a vantare otto comuni tra i più apprezzati. Tra le località che hanno ottenuto il riconoscimento, molte si trovano lungo le coste della Gallura, regione nota per le sue spiagge di sabbia bianca e acque cristalline. La regione si conferma così come la più premiata in Sardegna in questa classifica, arrivando a rappresentare quasi la metà delle località riconosciute sull’isola.

? Domande chiave Quali spiagge della Gallura hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento?. Come ha fatto la Gallura a conquistare quasi metà delle Bandiere Blu sarde?. Perché la qualità delle acque è fondamentale per ottenere questo premio?. Quali sono i criteri rigorosi che distinguono queste spiagge da altre?.? In Breve Gallura detiene il 47% delle Bandiere Blu sarde e 6 approdi su 9 totali.. La zona incide per il 3,1% sui 257 comuni italiani premiati nel 2026.. Comuni premiati includono Santa Teresa Gallura, Aglientu, La Maddalena, Palau, San Teodoro e Budoni.. Criteri Fee valutano qualità acque, gestione rifiuti, servizi igienici e accessibilità per disabili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bandiera Blu 2026: la Gallura domina la Sardegna con 8 comuni premiati

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