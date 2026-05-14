È stata resa pubblica la lista ufficiale delle spiagge e dei Comuni che nel 2026 hanno ottenuto le Bandiere Blu. In totale sono 525 le spiagge riconosciute e 257 i Comuni coinvolti, con dettagli suddivisi regione per regione. La certificazione viene assegnata in base a criteri stabiliti dall’organizzazione internazionale che valuta aspetti ambientali e di qualità delle acque. La lista include anche le novità rispetto agli anni precedenti e una mappa aggiornata degli approdi turistici più rilevanti.

Le Bandiere Blu 2026 premiano l’eccellenza del mare italiano con numeri da record: sono 257 i Comuni che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento, per un totale di 525 spiagge e 87 approdi turistici d’eccellenza. Il programma, gestito dalla FEE (Foundation for Environmental Education), non è un semplice premio estetico, ma un’eco-label che certifica la gestione sostenibile del territorio. Cos’è la Bandiera Blu e quali sono i criteri FEE Secondo quanto riportato ufficialmente dalla FEE, la Bandiera Blu è un programma internazionale nato nel 1987 che mira a promuovere nei Comuni rivieraschi una conduzione sostenibile delle aree costiere. Ottenere questo vessillo non è automatico. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bandiere Blu 2026, la lista completa delle 525 spiagge e dei 257 Comuni premiati regione per regione

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