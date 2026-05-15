Bandiera Blu 2026 Italia sempre più sostenibile | 257 Comuni premiati
Nel 2026, il numero di località italiane che hanno ricevuto la Bandiera Blu è salito rispetto all’anno precedente, raggiungendo un totale di 257 Comuni. La Bandiera Blu viene assegnata ogni anno a località che rispettano specifici criteri di qualità ambientale e servizi turistici. L’incremento di queste destinazioni evidenzia l’impegno delle amministrazioni locali nel migliorare la tutela delle aree costiere e lacustri. La cerimonia di consegna si è svolta in diverse regioni del paese, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni e del settore turistico.
Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Sono 257 i Comuni italiani rivieraschi che hanno ottenuto la Bandiera Blu 2026, per un totale di 525 spiagge premiate, pari a circa l’11,6% di quelle riconosciute a livello mondiale. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it
Bandiere Blu 2026
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