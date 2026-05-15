Bandiera Blu 2026 Italia sempre più sostenibile | 257 Comuni premiati

Da lifeandnews.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026, il numero di località italiane che hanno ricevuto la Bandiera Blu è salito rispetto all’anno precedente, raggiungendo un totale di 257 Comuni. La Bandiera Blu viene assegnata ogni anno a località che rispettano specifici criteri di qualità ambientale e servizi turistici. L’incremento di queste destinazioni evidenzia l’impegno delle amministrazioni locali nel migliorare la tutela delle aree costiere e lacustri. La cerimonia di consegna si è svolta in diverse regioni del paese, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni e del settore turistico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Sono 257 i Comuni italiani rivieraschi che hanno ottenuto la Bandiera Blu 2026, per un totale di 525 spiagge premiate, pari a circa l’11,6% di quelle riconosciute a livello mondiale. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

bandiera blu 2026 italia sempre pi249 sostenibile 257 comuni premiati
© Lifeandnews.it - Bandiera Blu 2026, Italia sempre più sostenibile: 257 Comuni premiati
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Bandiere Blu 2026

Video Bandiere Blu 2026

Sullo stesso argomento

Bandiere Blu 2026, la lista completa delle 525 spiagge e dei 257 Comuni premiati regione per regioneLe Bandiere Blu 2026 premiano l’eccellenza del mare italiano con numeri da record: sono 257 i Comuni che hanno ottenuto il prestigioso...

Bandiera Blu 2026: la Gallura domina la Sardegna con 8 comuni premiati? Domande chiave Quali spiagge della Gallura hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento? Come ha fatto la Gallura a conquistare quasi metà delle...

bandiera blu bandiera blu 2026 italiaBandiere Blu 2026, l’elenco ufficiale: Liguria la regione più premiata, tutte le nuove spiagge in listaLa FEE (Foundation for Environmental Education) ha stilato la lista delle Bandiere Blu 2026. Sardegna, Sicilia, Campania e Liguria: ecco la lista completa delle spiagge premiate, le new entry e le reg ... fanpage.it

bandiera blu bandiera blu 2026 italiaBandiere Blu 2026: tutte le spiagge e i comuni premiati (tra le new entry c’è anche Lipari)Sono 525 le spiagge italiane premiate con la Bandiera Blu 2026: 14 nuovi ingressi, 3 uscite e 87 approdi turistici certificati. L'elenco. greenme.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web