Banca Mediolanum con in campioni in sella | Un Giro nel Giro arriva a Novi Ligure

A Novi Ligure si svolge l'evento “Un Giro nel Giro”, promosso da Banca Mediolanum. Durante la manifestazione, i partecipanti avranno l’opportunità di pedalare insieme a campioni del ciclismo, tra cui Alessandro Ballan, Paolo Bettini, Maurizio Fondriest e Dalia Muccioli. L’evento si svolge in un contesto di ciclismo amatoriale e coinvolge persone di diverse età, che si ritroveranno per una pedalata collettiva. La manifestazione è organizzata per promuovere l’attività sportiva e il coinvolgimento della comunità locale.

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Giovedì 21 maggio, qualche ora prima che i professionisti disputino la dodicesima tappa Imperia-Novi Ligure, le strade del Giro d’Italia apparterranno anche agli appassionati. Torna "Un Giro nel Giro", l’iniziativa organizzata da Banca Mediolanum, sponsor ufficiale della Maglia Azzurra per il 24° anno consecutivo, che permette ad appassionati e ciclisti amatoriali di pedalare lungo il tracciato della Corsa Rosa prima del passaggio dei big. Quest’anno la location è particolarmente evocativa: il percorso collega Ovada a Novi Ligure, città che nel ciclismo italiano è qualcosa di più di un semplice arrivo di tappa. È la patria di Fausto Coppi e Costante Girardengo, sede del Museo dei Campionissimi, luogo dove la bicicletta non è mai stata solo sport ma identità collettiva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Banca Mediolanum con in campioni in sella: "Un Giro nel Giro" arriva a Novi Ligure ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Giro d’Italia 2026, dodicesima tappa Imperia-Novi Ligure: tornano in scena i velocisti Novi Ligure si accende col Giro: sport, street food e DJ Molella? Cosa scoprirai Dove si sposterà il pubblico dopo il traguardo del Giro-E? Cosa troverai tra i banchi dello street food in Piazza Dellepiane? Chi... Quando pensi ci sia un solo modo di fare le cose… guarda qui e ricordati che sei tu che puoi cambiare le regole. Abbiamo cambiato il modo di fare banca per essere sempre al tuo fianco. E continueremo a farlo. #BancaMediolanum #CostruitaIntornoATe x.com Cambio banca, consigli reddit Banca Mediolanum, tutte le novità presentate alla Convention 2026Banca Mediolanum presenta a Torino le novità per il 2026: dalla Strategia Equity Target ai nuovi fondi obbligazionari, passando per wealth management, giovani ed educazione finanziaria ... affaritaliani.it Banca Mediolanum punta sulla differenza con la nuova campagna di brand e apre all’AI per below e digitalIl gruppo presenta gli spot in occasione della convention Be Different. Anche la Fondazione Mediolanum va on air per celebrare i 25 anni. SelfyConto tra strategia online e Giro d’Italia ... engage.it