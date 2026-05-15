Banca Mediolanum con in campioni in sella | Un Giro nel Giro arriva a Novi Ligure

Da gazzetta.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Novi Ligure si svolge l'evento “Un Giro nel Giro”, promosso da Banca Mediolanum. Durante la manifestazione, i partecipanti avranno l’opportunità di pedalare insieme a campioni del ciclismo, tra cui Alessandro Ballan, Paolo Bettini, Maurizio Fondriest e Dalia Muccioli. L’evento si svolge in un contesto di ciclismo amatoriale e coinvolge persone di diverse età, che si ritroveranno per una pedalata collettiva. La manifestazione è organizzata per promuovere l’attività sportiva e il coinvolgimento della comunità locale.

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Giovedì 21 maggio, qualche ora prima che i professionisti disputino la dodicesima tappa Imperia-Novi Ligure, le strade del Giro d’Italia apparterranno anche agli appassionati. Torna "Un Giro nel Giro", l’iniziativa organizzata da Banca Mediolanum, sponsor ufficiale della Maglia Azzurra per il 24° anno consecutivo, che permette ad appassionati e ciclisti amatoriali di pedalare lungo il tracciato della Corsa Rosa prima del passaggio dei big. Quest’anno la location è particolarmente evocativa: il percorso collega Ovada a Novi Ligure, città che nel ciclismo italiano è qualcosa di più di un semplice arrivo di tappa. È la patria di Fausto Coppi e Costante Girardengo, sede del Museo dei Campionissimi, luogo dove la bicicletta non è mai stata solo sport ma identità collettiva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Banca Mediolanum con in campioni in sella: "Un Giro nel Giro" arriva a Novi Ligure
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