A Novi Ligure si svolge un evento dedicato al Giro d’Italia, che combina sport, street food e musica con DJ Molella. Dopo il passaggio del Giro-E, il pubblico si sposterà in diverse aree della città, tra cui piazze e strade principali. Nella piazza centrale si trovano diversi stand di street food con specialità locali e internazionali. La giornata prosegue con musica dal vivo e intrattenimento per tutti i partecipanti e gli spettatori.

? Cosa scoprirai Dove si sposterà il pubblico dopo il traguardo del Giro-E?. Cosa troverai tra i banchi dello street food in Piazza Dellepiane?. Chi farà ballare la folla dopo il concerto della Explosion Band?. Come cambierà il centro storico dopo la conclusione della corsa?.? In Breve Ore 17 traguardo Giro-E in Elah Dufour e ore 18 attività Giroland in Piazza Pernigotti. Dalle 19 street food e musica Explosion Band in Piazza Dellepiane. Set musicale di DJ Molella previsto per le ore 22 in centro storico. Evento multidisciplinare integra sport professionistico e intrattenimento per la comunità locale. Il 21 maggio la città di Novi Ligure si trasforma in un palcoscenico rosa quando il Giro d’Italia farà tappa nel territorio, portando con sé una serata di grandi eventi tra sport e musica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Novi Ligure si accende col Giro: sport, street food e DJ Molella

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